Réveillon au Restaurant Lou Griffoul Castelnau-Pégayrols, 31 décembre 2022

2022-12-31 – 2022-12-31 Castelnau-Pégayrols Aveyron EUR Castelnau-Pégayrols Pour le réveillon du nouvel an, le restaurant Lou Griffoul vous propose comme menu :

Apéritif :

>Kir

Entrée :

>Salade fraîcheur

>Carpaccio de Saumon

Plat :

>Chapon de pintade

>Gratin Dauphinois

>Poêlée de champignons

Fromage :

>Roquefort, cantal, Caussenard, Brebis

Dessert :

>Omelette norvégienne Tarifs :

>Adultes : 65€

>Adultes : 65€

>Enfants moins de 10 ans : 10€ Réservation avant le 27 décembre au 07 74 06 00 70

