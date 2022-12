RÉVEILLON AU RESTAURANT L’ALCHIMIE Saint-Maurice-Navacelles Saint-Maurice-Navacelles Saint-Maurice-Navacelles Catégories d’évènement: Hérault

RÉVEILLON AU RESTAURANT L'ALCHIMIE Saint-Maurice-Navacelles, 31 décembre 2022

2022-12-31 19:30:00 – 2023-01-01 03:00:00

35 EUR Réveillon raffiné avec la cheffe du restaurant l'Ogustin dans un restaurant avec une vue panoramique remarquable sur le Cirque de Navacelles!

