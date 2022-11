Réveillon au Cabaret le St-Sabastien Couquèques, 31 décembre 2022, Couquèques.

Réveillon au Cabaret le St-Sabastien

11 Rue Charles Plumeau Le Saint-Sabastien Couquèques Gironde Le Saint-Sabastien 11 Rue Charles Plumeau

2022-12-31 19:30:00 – 2022-12-31

EUR 170 Le Cabaret le St-Sabastien vous propose de passer ce réveillon de fin d’année dans la joie et la bonne humeur!

Ouverture des portes19h30

Repas de GALA animé20h30-23h

Spectacle Best of 23h-01h

Soirée dansante et rencontre avec les artistes 01h-05h

Menu de Gala

– Assortiment de Petits Toasts Terre & Mer

– Queue le Langouste à l’Armoricaine

– Pause Glacée

– Médaillon de Veau aux Morilles et ses accompagnements

– Sélection de Fromages Affinés sur Salade Verte

– Dessert surprise de la Nouvelle Année

Sur réservation

+33 5 56 41 38 65

st-sabastien

