Réveillon au cabaret Le Bambino Bergerac, 31 décembre 2021, Bergerac.

Réveillon au cabaret Le Bambino 2021-12-31 19:00:00 – 2021-12-31 Cabaret Le Bambino 109 Rue Neuve d’Argenson

Bergerac Dordogne

EUR 130 130 Le Bambino vous propose une soirée exceptionnelle à l’occasion du Réveillon de la Saint Sylvestre !

Au menu: Apéritif de Bienvenue / Huitres de chez Marsault gratinées sur lit de sel / Duo de foie gras, marbré aux vin et cube mangue poivron gingembre / Assiette de saumon fumé maison salade d’herbettes, pain nordique et crème d’aneth / Galantine de chapon farci aux épices de Noël sauce truffe / Pomme confite duxelles de cèpes et tomate rôtie / Assiette de 3 fromages / Croquant chocolat sauce chocolat blanc et framboise / Café.

LA RESERVATION EST OBLIGATOIRE.

+33 6 17 95 30 52

