Maine-et-Loire 60 EUR PROGRAMME prévisionnel 19H-19H30: arrivée (ouverture des portes à 18h30)

19H30- 20H: apéritif

20H00: entrée

20H30: plat

>> Un « pré-show » animera l’apéritif & le dîner

21H00: début du spectacle (1ère partie)

22H00: entracte

22H30: 2e partie du spectacle

00h00: Décompte du passage à 2023! Fromage puis dessert

00h30: Soirée dansante …. et soupe à l’oignon !! MENU ADULTE MISE EN BOUCHE

Trio de pièces apéritives & Cockatil de bienvenue ENTRÉE

Tatin au bloc de foie gras de canard & pommes caramélisées, pain d’épice et confiture de poire balsamique maison PLAT

Baronnet de coquelet farce forestière

Purée de vitelotte à l’huile de noix accompagnée de son lingot de pomme de terre, choux et petits légumes TRIO DE FROMAGES DESSERT

Duo croquant fondant praline & caramel salé … puis soupe à l’oignon ! BOISSONS pour 4 personnes

Une bouteille de Veuve Amiot brut 75 cl

Une bouteille de Cahors 75 cl

Une bouteille d’eau minérale plate MENU ENFANT Mise en bouche: Gourmandises salées

Entrée: Chiffonade de saumon et blinis

Plat: Suprême de volaille , sauce forestière & ses légumes

Fromage: Triangle de brie

Dessert: Délice fruité du réveillon

Boisson: 1 soda TARIF

160 euros / adulte (boissons + repas + spectacle + soirée dansante )

60 euros / enfant (boissons + repas + spectacle + soirée dansante )

NB: pour le placement il n’y a pas de table de 2 personnes. Merci pour votre compréhension. Infos & Réservations

https://bit.ly/30mEvj5 ?? 06 83 88 00 30 Réveillon au Cabaret Equestre OrstellA à Fontaine Guérin alexandra.mace@orstella.com +33 6 83 88 00 30 http://www.orstella.com/ Zone Artisanale Le Clos du Villiers Fontaine Guérin Les Bois d’Anjou

