Réveillon à Thégra Thégra

2021-12-31 – 2021-12-31

80 EUR Au menu :

Cocktail de la Saint Sylvestre et ses amuses-bouches

Foie gras de canard mi-cuit, chutney et pain d’épices

Assortiment de la mer

Trou périgourdin

Fondant de chapon farci, sauce cèpes, pomme surprise et flan de légumes

Rocamadour sur lit de salade et noix

Délice chocolat, coeur mangue et croustillant spéculos.

Coupe de champagne, café mignardises, vin blanc ou rouge inclus.

Organisé par la JS Gramat Rugby.

Soirée ambiance pour tous ! Animée par DJ Mathieu O.

Réservation et paiement obligatoire avant le 20/12. Julien Couffignal 06 87 59 18 42 ou Boulangerie de la Halle à Gramat.

+33 6 87 59 18 42

