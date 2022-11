Réveillon à St-Christoly Saint-Christoly-Médoc Saint-Christoly-Médoc Catégories d’évènement: Gironde

Gironde 60 EUR le Grill d’Ordonnac organise son réveillon dansanty de la St-Sylvestre à la salle des fêtes de St-Christoly.

Au menu

– Apéritif

– Soupe de poisson

– Gambas flambées au Cognac

– Foie gras mi-cuit et son confit d’oignons

– Trou Normand

– Tournedos de bœuf, patates douces, pilé de légumes

– Assiette de fromages, salade

– Profiteroles et son coulis

– Café

– Soupe à l’oignon

