Réveillon à l’Andalou Villeneuve-de-Duras Villeneuve-de-Duras Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Villeneuve-de-Duras

Réveillon à l’Andalou Villeneuve-de-Duras, 31 décembre 2022, Villeneuve-de-Duras. Réveillon à l’Andalou

145 Allée de l’Andalou Villeneuve-de-Duras Lot-et-Garonne

2022-12-31 19:30:00 – 2022-12-31 06:00:00 Villeneuve-de-Duras

Lot-et-Garonne Villeneuve-de-Duras 20 20 EUR L’Andalou vous propose un repas suivi d’une soirée dansante pour le réveillon du 31 décembre 2022.

Un menu de fête à 75 euros : punch maison, foie gras de canard, souris d’agneau, pomme de terres sarladaise, 3 légumes grillés, 3 fromages salade, café ou thé gourmand et une coupe de champagne.

Sur réservation, places limitées.

A partir de 23h00 jusqu’à 6h00, soirée dansante toute ambiance : entrée 20 € sans boisson L’Andalou vous propose un repas suivi d’une soirée dansante pour le réveillon du 31 décembre 2022.

Un menu de fête à 75 euros : punch maison, foie gras de canard, souris d’agneau, pomme de terres sarladaise, 3 légumes grillés, 3 fromages salade, café ou thé gourmand et une coupe de champagne.

Sur réservation, places limitées.

A partir de 23h00 jusqu’à 6h00, soirée dansante toute ambiance : entrée 20 € sans boisson +33 5 53 94 73 36 L’Andalou

Villeneuve-de-Duras

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Villeneuve-de-Duras Autres Lieu Villeneuve-de-Duras Adresse 145 Allée de l'Andalou Villeneuve-de-Duras Lot-et-Garonne Ville Villeneuve-de-Duras lieuville Villeneuve-de-Duras Departement Lot-et-Garonne

Réveillon à l’Andalou Villeneuve-de-Duras 2022-12-31 was last modified: by Réveillon à l’Andalou Villeneuve-de-Duras Villeneuve-de-Duras 31 décembre 2022 145 Allée de l'Andalou Villeneuve-de-Duras Lot-et-Garonne Lot-et-Garonne Villeneuve-de-Duras

Villeneuve-de-Duras Lot-et-Garonne