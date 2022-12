Réveillon à L’Abbaye – Tonnerre Tonnerre Tonnerre Catégories d’évènement: Tonnerre

Réveillon à L'Abbaye – Tonnerre

2022-12-31 – 2023-01-01

L'Abbaye Chemin de Bel Air

Tonnerre

Yonne EUR 120 Menu du réveillon:

Apéritif : cocktail maison au choix / salade de poulpe / plateau de fruits de mer

Entrée: œuf brouillé & caviar / carpaccio de St Jacques & gravlax de truite

Plats: sole grillée / biche cognac

Fromages

Dessert: rivière de gourmandises. Uniquement sur réservation avec accès à la soirée.

Private party uniquement sur liste by DJ Pimprenelle à partir de 23h.

Renseignements, réservation et liste au 03 86 54 87 16 +33 3 86 54 87 16 L’Abbaye Chemin de Bel Air Tonnerre

