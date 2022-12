Réveillon 2023 au Biotilus Marmande Marmande OT Val de Garonne Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne Marmande 10 10 EUR L’équipe du Biotilus vous propose une soirée de grande fiesta pour le Réveillon du Nouvel An 2023 !

Côté Musique :

– Carole et sa guitare.

– Melting Potes : https://www.youtube.com/watch?v=JGnO10YqO2E

– et pour finir Play List qui va bien pour finir la soirée.

Côté Buffet :

Chaque participant amène un plat salé et/ou sucré qui sera partagé sur un buffet commun. Si vous y penser amenez vos couverts, les assiettes vous seront fournies.

– Les boissons seront à acheter sur place à notre café.

– Les réservations sont obligatoires et dans la limite des places disponibles jusqu’au 27 décembre au 06.63.16.16.09

L'équipe du Biotilus vous propose une soirée de grande fiesta pour le Réveillon du Nouvel An 2023 ! ! +33 6 63 16 16 09

Biotilus 15 rue Toupinerie Marmande

