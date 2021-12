Poussan Poussan Hérault, Poussan RÉVEILLON 2022 Poussan Poussan Catégories d’évènement: Hérault

Poussan

RÉVEILLON 2022 Poussan, 31 décembre 2021, Poussan. RÉVEILLON 2022 Poussan

2021-12-31 – 2021-12-31

Poussan Hérault Poussan EUR 135 135 Venez fêter la dernière soirée de l’Année à l’Odéon music bar !

Un menu d’exception, du charme de la sensualité, de la magie, des musiciens et chanteuse en Live. Voici ce qui vous attend pour la nuit du 31 décembre dès 20h00 !

Ambiance festive, orchestré par Dj Map’S pour vous faire danser jusqu’à l’aube.

Un moment unique à partager en famille ou entre amis !

Pass sanitaire exigé.

Info & résa : 06.63.384.943

Places limitées !! Venez fêter la dernière soirée de l’Année à l’Odéon music bar !

Un menu d’exception, du charme de la sensualité, de la magie, des musiciens et chanteuse en Live. Voici ce qui vous attend pour la nuit du 31 décembre dès 20h00 !

Ambiance festive, orchestré par Dj Map’S pour vous faire danser jusqu’à l’aube.

Un moment unique à partager en famille ou entre amis !

Info & résa : 06.63.384.943 +33 6 63 38 49 43 Venez fêter la dernière soirée de l’Année à l’Odéon music bar !

Un menu d’exception, du charme de la sensualité, de la magie, des musiciens et chanteuse en Live. Voici ce qui vous attend pour la nuit du 31 décembre dès 20h00 !

Ambiance festive, orchestré par Dj Map’S pour vous faire danser jusqu’à l’aube.

Un moment unique à partager en famille ou entre amis !

Pass sanitaire exigé.

Info & résa : 06.63.384.943

Places limitées !! Poussan

dernière mise à jour : 2021-11-22 par OT ARCHIPEL DE THAU MEDITERRANEE

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Poussan Autres Lieu Poussan Adresse Ville Poussan lieuville Poussan