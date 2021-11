Réveillon 2021 Janzé, 31 décembre 2021, Janzé.

Réveillon 2021 Janzé

2021-12-31 20:00:00 – 2022-01-01 04:00:00

Janzé Ille-et-Vilaine Janzé

A l’occasion du réveillon de la Saint Sylvestre l’association Janzé Danse vous propose son diner dansant vendredi 31 décembre 2021.

Rendez-vous à la salle Le Gentieg de Janzé dès 20 heures.

Soirée animée par l’orchestre Aurélie Gusto.

Le menu est proposé par le traiteur Sébastien Brault

Apéritif assis : Cocktail pétillant Fraise d’amour accompagné de 4 canapés dont 1 verrine.

Entrée : Terrine de Foie gras, chutney exotique, toasts de pain mais et caramel balsamique.

Poisson : Nage de St-Jacques aux petits légumes

Viande: Magret de Canard IGP des Landes aux baies de fruits rouges accompagné de son tatin de légumes et pic de grenailles.

Champagne à minuit.

Fromage : Trio de fromages et jeunes pousses au caramel balsamique.

Dessert : Assiette gourmande de pâtisseries du nouvel an.

Boissons incluses : Eau, jus de fruits, Sauvignon, Bordeaux.

Café, petit chocolat.

Soupe à l’oignon.

Prix : 95 € boissons comprises.

Renseignements : Sylvie 06519716 27. Gabriel 06 28 36 25 33.

janzedanse@orange.fr +33 6 51 97 16 27 http://janzedanse.fr/

Janzé

dernière mise à jour : 2021-11-08 par Roche aux Fées Communauté