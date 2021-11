Beaumont-lès-Valence Beaumont-lès-Valence Beaumont-lès-Valence, Drôme Réveillon 2021 Beaumont-lès-Valence Beaumont-lès-Valence Catégories d’évènement: Beaumont-lès-Valence

Réveillon 2021 Beaumont-lès-Valence, 31 décembre 2021, Beaumont-lès-Valence. Réveillon 2021 Comité des Fêtes 6 Chemin des Fontaines, Espace Charles de Gaulle Beaumont-lès-Valence

2021-12-31 20:15:00 20:15:00 – 2021-12-31 Comité des Fêtes 6 Chemin des Fontaines, Espace Charles de Gaulle

Beaumont-lès-Valence Drôme Beaumont-lès-Valence EUR 75 75 Venez fêter la nouvelle année !

Au programme dîner gastronomique par le traiteur “Les 4 Saisons”, animations avec Franck Barnier-Aubert et soirée dansante années 80-90 avec DJ JP-Animation. Comité des Fêtes 6 Chemin des Fontaines, Espace Charles de Gaulle Beaumont-lès-Valence

