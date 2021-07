Réveillez-vous: Les réveils toniques du dimanche Jurançon, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Jurançon.

Réveillez-vous: Les réveils toniques du dimanche 2021-07-18 10:00:00 – 2021-07-18

Jurançon Pyrénées-Atlantiques

Dès ce 4 juillet à 10 heures, la ville vous invite à commencer l’été du bon pied !

Un dimanche sur deux, près de chez vous, rejoignez nos coachs et vos amis pour réveiller votre corps en plein air. On alternera avec un dimanche détente, et ce tout au long de l’été !

Ces séances de tonicité et vitalité sont gratuites, ouvertes et adaptées à toutes et tous !

