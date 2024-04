Réveillez l’orateur qui est en vous ! Villa Acantha Aix-en-Provence, samedi 18 mai 2024.

Dans le cadre du festival des Journées de l’éloquence, l’Atelier de la langue française vous propose de participer à deux jours de formation autour de l’éloquence. Le thème 2024 la répartie.

Ouverte à tous (étudiants, actifs ou retraités), cette formation vise autant à l’épanouissement personnel des participants qu’à leur insertion ou à leur développement professionnel. Elle a recours à des intervenants extérieurs aux parcours variés, formés à l’écoute et sachant s’adapter aux attentes de chacun.

La dimension pratique de la formation est privilégiée, au moyen de mises en situation et d’exercices d’entraînement.



Combien de fois vous êtes-vous dit que vous manquiez de répartie ? que vous aviez laissé passer, lors d’un échange, la réplique qui frappe les esprits, convainc son interlocuteur, ou, tout simplement, détend l’atmosphère ?



Et pourtant, la répartie est un muscle cérébral et oratoire qui se travaille !



Découvrez les techniques rhétoriques pour être en capacité, dès demain, de répondre du tac au tac avec éloquence et pertinence… Bref, transformez vos phrases en répliques cultes du cinéma ! 50 50 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 09:00:00

fin : 2024-05-19 17:00:00

Villa Acantha 9 Avenue Henri Pontier

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

