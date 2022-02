Réveillez l’artiste qui sommeille en vous ! Pierrelatte Pierrelatte Catégories d’évènement: Drôme

Pierrelatte

Réveillez l'artiste qui sommeille en vous ! Bibliothèque Municipale 2, Bd Einstein Pierrelatte

2022-06-08 16:00:00 16:00:00 – 2022-06-08 18:00:00 18:00:00 Bibliothèque Municipale 2, Bd Einstein

Pierrelatte Drôme Vous aimez dessiner mais parfois vous manquez d’inspiration ? Pas de problème, venez vous amuser avec les « défis dessin » et « dessins hors cadre » . Réservation conseillée. +33 4 75 98 54 58 Bibliothèque Municipale 2, Bd Einstein Pierrelatte

