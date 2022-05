Réveiller les esprits de la Loire Bou, 3 juin 2022, Bou.

Réveiller les esprits de la Loire Bou

2022-06-03 – 2022-06-05

Bou 45230 Bou

Retrouvez le goût du fleuve et faites escale en bord de Loire afin de partager l’histoire des paysages du Val et développer nos attachements au fleuve !

Cette escale se déroule lors de la sortie de résidence CICLIC de Marin Schaffner, auteur et traducteur, après 8 mois de réflexions et de rencontres autour d’une question : “Bou 2040, commune écologique ?”.

Activités ludiques et pédagogiques, spectacles, concerts, quiz, mashup vidéo, cinéma pour l’oreille, projections, causeries, expositions… Laissez-vous embarquer !

Cette escale accompagne le projet “Loire sentinelle” de Natexplorers. Une exploration du fleuve à la fois scientifique, écologique, artistique et culturelle. Avec une question centrale : comment relier, dans de nouveaux attachements, nos modes de vie et la vie du fleuve ?

smi@mission-valdeloire.fr +33 2 47 66 94 49 https://www.valdeloire.org/Gerer/Schema-de-gouvernance/Action/Partager-et-valoriser/Le-gout-du-fleuve2/Escale-de-Bou

Mission Val de Loire

