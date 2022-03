Réveil printanier des noyers Le grand séchoir – Maison du pays de la noix Vinay Catégories d’évènement: Isère

Le grand séchoir – Maison du pays de la noix, le samedi 4 juin à 15:30

La pollinisation des fleurs de noyers est terminée. Les noix vont pouvoir se développer tout doucement et les feuilles de noyer s’épanouir. C’est l’occasion de parcourir les allées du parc du Grand Séchoir et d’admirer la floraison particulière du noyer. De la fleur au fruit, laissez-vous conter l’histoire d’amour de la noix des variétés les plus anciennes à celles du monde entier.

Plein tarif 5.50€ / réduit 4.50 € / moins de 10 ans 1€

