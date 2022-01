Réveil musical ! Marseille 6e Arrondissement, 8 février 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Réveil musical ! L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement

2022-02-08 10:00:00 – 2022-02-08 L’Art Dû 83 rue Marengo

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

6 8 Tout commence par le son de la harpe et la chanson du bonjour. Vient ensuite la guitare et les rythmes qui font bouger les pieds, les mains et les doigts.

Apparaissent les percussions et la fameuse chanson des maracas. Les vents nous annoncent l’arrivée des animaux.



Dring ! Il est l’heure du réveil.



[1-5 ans]

L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-01-26 par