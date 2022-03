Réveil musculaire, Yoga et Pilates Saint-Laurent-Médoc, 20 mars 2022, Saint-Laurent-Médoc.

Réveil musculaire, Yoga et Pilates Lieu-dit La Tour Carnet Château la Tour Carnet Saint-Laurent-Médoc

2022-03-20 – 2022-03-20 Lieu-dit La Tour Carnet Château la Tour Carnet

Saint-Laurent-Médoc Gironde Saint-Laurent-Médoc

18 23 EUR Venez découvrir le Château La Tour Carnet (Grand Cru Classé Haut-Médoc) qui vous ouvre ses portes sous le signe du bien-être avec Ingrid de l’association Fit&Curious.

Au programme :

– Cours de réveil musculaire « Good Morning » à 10h : une session en musique pour déverrouiller les tensions et énergiser le corps et l’esprit (tous niveaux).

A l’issue de la session, profitez d’une visite et d’une dégustation de notre Grand Cru Classé.

– Cours de yoga-pilates « Bien-être » à 11h : un travail plus en profondeur sollicitant la posture et la respiration pour tonifier le corps en toute zénitude (tous niveaux). Suivi d’une visite et dégustation de notre Grand Cru Classé.

sur réservation.

+33 5 57 26 38 34

Château La Tour Carnet

Lieu-dit La Tour Carnet Château la Tour Carnet Saint-Laurent-Médoc

