En partenariat avec la CCHF et l’office de tourisme des Hauts de Flandre, l’association **la Croisée des chemins** vous propose un moment de quiétude en pratiquant le _**Qi Gong**_ ! Les cours sont dispensés par **Michel RYCKEMBUSCH** , formateur, guide et enseignant de l’association La Croisée des chemins. Le **Qi Gong** , plus qu’une gymnastique !!! Tous les mouvements proposés dans les cours vous amènent à vous retrouver ! Prendre un moment à soi et effectuer des mouvements doux amenant un retour au calme. Laisser circuler l’énergie créatrice. Découvrir les circuits énergétiques de la médecine traditionnelle Chinoise. Cet été , à **BERGUES, WORMHOUT et REXPOEDE** on peut pratiquer du **Qi Gong** dans un cadre verdoyant et apaisant…. Inscription obligatoire sur le site de l’office de tourisme des Hauts de Flandre :

