Réveil livres de 0 à 18 mois La Médiathèque Orléans, mercredi 24 avril 2024.

Réveil livres de 0 à 18 mois Des lectures pour les plus petits. Mercredi 24 avril, 10h15 La Médiathèque Sur inscription au 02 38 68 45 45.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-24T10:15:00+02:00 – 2024-04-24T10:45:00+02:00

Fin : 2024-04-24T10:15:00+02:00 – 2024-04-24T10:45:00+02:00

Des histoires, des comptines et des jeux de doigts pour accompagner l’enfant dans sa découverte de la lecture. À travers sons et livres, adultes et tout-petits partagent un moment de complicité.

Sur inscription au 02 38 68 45 45.

La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 68 45 45 »}]

gratuit