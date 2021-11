Orléans La Médiathèque Loiret, Orléans Réveil livres de 0 à 18 mois La Médiathèque Orléans Catégories d’évènement: Loiret

La Médiathèque, le samedi 4 décembre à 10:15

Pour l’accompagner, nous vous proposons des lectures, chansons, comptines et jeux de doigts adaptés pour les tout-petits et leurs parents. Durée : 45 minutes Les Réveil livres sont sur réservation au 02 38 68 45 45 ou auprès des médiathécaires. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le programme pourra être modifié. Vous trouverez toutes les informations actualisées sur notre [site](https://mediatheques.orleans-metropole.fr/).

Sur réservation au 02 38 68 45 45 ou auprès des bibliothécaires.

Bébé entend les rythmes et la musique de la voix. Petit à petit, il s’ouvre aux images, devine les contrastes, les formes… et devient lecteur. La Médiathèque Médiathèque gambetta, orleans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T10:15:00 2021-12-04T11:00:00

