RÉVEIL DES ORPELLIÈRES Sérignan, jeudi 25 juillet 2024.

RÉVEIL DES ORPELLIÈRES Sérignan Hérault

Profitez du site naturel dans le calme du matin. Quand la lumière est douce, les couleurs révèlent les cinq paysages fleuve, prés-salés, dune, plage, lagune. C’est aussi le moment où la faune s’active, et où les marcheurs ont le plus de chance de les apercevoir.

Partez à la (re)découverte des Orpellières avec une guide-conférencière pour tout savoir de la flore, la faune et l’histoire des lieux. La visite se termine par une collation sucrée.

Réservation obligatoire.

Cette visite est incluse dans notre offre City Card. Pour en bénéficier, réservez directement auprès de l’accueil, par téléphone au 04 99 41 36 36 ou dans nos Bureaux d’Information Touristique. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-25 08:30:00

fin : 2024-07-25 10:00:00

Chemin de mer et soleil

Sérignan 34410 Hérault Occitanie

