Le Muséum d’histoire naturelle de la Ville de Genève vous invite à une balade dans le parc du Muséum. Situé au cœur de la Ville et parsemé d’arbres remarquables, ce site du Parc Malagnou offre une diversité d’oiseaux communs qui méritent d’être découverts. Equipement : habits en fonction de la météo Animation organisée par [NosOiseaux](https://www.nosoiseaux.ch) **Détails** * Date : samedi 7 mai 2022 * Lieu : Parc Malagnou – Rendez-vous devant l’entrée du Muséum * Horaire : 6h * Ballade d’environ 1h30, en fonction des observations. * Inscription obligatoire jusqu’au jeudi soir 26 avril: auprès de [laurent.vallotton@ville-ge.ch](mailto:laurent.vallotton@ville-ge.ch) [Plus d’informations](http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/agenda/reveil-des-oiseaux/)

