REVEIL DE DINGUE DEFONCE DE RIRE, 3 mai 2023 00:00, CLERMONT FERRAND.

REVEIL DE DINGUE Lallemand & Delille. Un spectacle à la date du 2023-05-03 au 2023-05-07 20:00. Tarif : 18.0 18.0 euros.

DEFONCE DE RIRE CLERMONT FERRAND Puy-de-Dôme . Gratuit pour les moins de 12 an(s) Suite à l’accouchement de sa femme, Véro, Jean-Phi s’est évanoui. Enfin, c’est ce qu’il croyait ! Plus tard, il apprendra avec stupeur que six années se sont écoulées… Voici les nouvelles aventures délirantes et hilarantes de Jean-Phi, l’homme monté sur pile électrique et aux mimiques irrésistibles, et de sa charmante femme mais néanmoins piquante, Véro. Du réveil agité de Jean-Phi et des révélations assénées par Véro avec tact (ou pas), en passant par la première rencontre avec son fils, la visite d’un appartement très « spécial », le tout parsemé des réactions extravagantes et délirantes de Jean-Phi, le couple n’est pas au bout de ses surprises. Et vous non plus ! Les réparties claquent et les rires fusent ! Une comédie hyper dynamique pour le duo de « Couple en Délire » ! . Lallemand & Delille

