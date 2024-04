Revégétalisez Kloar ! Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët, samedi 18 mai 2024.

Les citoyen·nes imaginent une revégétalisation d’espaces publics de la ville.

Samedi 18 mai & Samedi 8 juin & Samedi 5 octobre 14h / 17h.

Agnès Marchand paysagiste & Yann Le Roux Arboriste, tous les deux cloharsien·nes vous invitent à penser, organiser et verdir trois espaces publics de la commune avec un parcours complet

– Première date, une présentation de la démarche avec une visite des 3 sites. Sera formé un groupe de personnes par projet.

– Seconde date, sur le terrain les citoyen·nes feront des photos, des prélèvements, des mesures afin de définir une utilité et l’ambiance paysagère de leur projet.

– La troisième date, sera l’occasion de concevoir un plan et tenter une esquisse de l’ambiance paysagère en s’inspirant des livres de la MRB afin de finaliser la palette végétale.

Enfin une restitution à l’automne sous forme d’exposition-reportage.

Un projet participatif et inspirant ne nécessitant aucun prérequis sinon votre imagination verte !

Ce parcours se déroule en 4 temps, dont 3 ateliers en coanimation = être disponible les 3 dates et à minima 2 dates sur les 3 !

Habiter Kloar

Pour adultes et adolescents à partir de 15 ans .

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain

Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne

