Rêve Party #4 en concert le 20 janvier à FGO-Barbara FGO-Barbara, 20 janvier 2023, Paris.

Le vendredi 20 janvier 2023

de 19h30 à 23h30

. payant

COMPLET

Rêves est une entité ayant pour but de fédérer la scène musicale émergente et de promouvoir, le plus largement possible, musiciens, graphistes, beatmakers, photographes ou tout autres spectres artistiques ! Pour sa quatrième édition, Rêves invite les artistes Sebii, Miaooss!!, Eugene, Lil Euphon ainsi que le trio composé de Guizy, Marsiane et Tomiroo !

SEBII

Sebii est un artiste et producteur sino-américain résidant à New York. Il s’inscrit comme un des pionniers des courants musicaux Hyperpop et Glitchcore dans le monde, avec la succession de hits tels que « Play Poker » ou encore « Butterfly Bankai » cumulant des dizaines de millions de streams. Son univers visuel décalé lui confère également sa singularité. A l’occasion de la Rêves Party 4, cela sera la première fois que Sebii performera en Europe !

EUGENE

Membre du collectif xxlmobb, Eugene est un artiste belge à la musicalité hybride. Ayant sorti son premier projet « Paradise Kiss » en 2022, Eugene nous invite dans une aventure dansante, nostalgique et remplie de couleurs pop !

MIAOOSS!!

Membre du collectif RTR, Miaooss!! enchaîne les singles et les visuels que l’on pourrait croire sorti d’un jeu-vidéo japonais. Tout comme son nom, Miaooss!! propose une musique extrêmement référencée, nous plongeant dans son univers coloré et aux bpm très élevés !

LIL EUPHON

Influencé par ses pairs américains, Lil Euphon est en France unique en son genre. Des textes, à sa voix jusqu’aux flows déjantés, Lil Euphon nous plonge dans son univers de mumble rap et de trap poussé au paroxysme, mais toujours sincère et touchant !

GUIZY / MARSIANE / TOMIROO

Membres du collectif 2DBoyz, Guizy, Marsiane et Tomiroo se font dans un premier temps découvrir via de nombreux singles et projets sur Soundcloud. C’est à travers différentes musicalités (emo, hyperpop, house…) mais toujours la même pâte faite maison, aux paroles stridentes, que ces trois artistes se sont forgés et continuent d’évoluer !

FGO-Barbara 1 rue Fleury 75018 Paris

Contact :

FGO-Barbara Rêve Party #4 en concert le 20 janvier à FGO-Barbara