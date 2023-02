Rêve général, collectage et assemblage de rêves ! Figeac Catégories d’Évènement: Figeac

Lot Où trouver les boîtes à rêves ?

Du 6 janvier au 8 février à l’Arrosoir à Figeac et dans les médiathèques d’Assier, de Bagnac-sur-Célé, de Cajarc, de Capdenac-Gare, de Figeac et de Leyme.

Où écouter vos rêves ?

Avant les films projetés lors de la quinzaine Graines de Moutards, dans les salles Charles-Boyer de Figeac et Atmosphère de Capdenac-Gare.

Où rencontrer Clément, votre Souffleur de rêves ?

Lors de la lecture -Histoires de Mômes- à Figeac à la médiathèque de l’Astrolabe le 22 février à 16h30 et à l’Arrosoir le 4 mars à 18h ! Un souffleur de rêves a disposé des boîtes très spéciales sur le Grand-Figeac pour que vous y déposiez vos rêves, vos cauchemars ou vos utopies.

Mais que va-t-il faire avec vos songes ?

Grâce à lui, vos rêveries prendront vie pendant Graines de Moutards ! Alors soyez attentifs et partez à la rencontre de vos rêves et de ce personnage fantastique !

Proposé dans le la cadre du festival Graines de Moutards. @Astrolabe/graines de moutards

