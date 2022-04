Rêve Festival Saint-Pierre-Lafeuille Saint-Pierre-Lafeuille Catégories d’évènement: Lot

Saint-Pierre-Lafeuille

Rêve Festival Saint-Pierre-Lafeuille, 25 juin 2022, Saint-Pierre-Lafeuille. Rêve Festival Saint-Pierre-Lafeuille

2022-06-25 16:00:00 16:00:00 – 2022-06-25 00:00:00 00:00:00

Saint-Pierre-Lafeuille Lot Saint-Pierre-Lafeuille UNDERGRANGE Présente RÊVE FESTIVAL Ce festival de musique électronique prendra place le Samedi 25 Juin 2022 à proximité de Cahors, dans une forteresse médiévale inscrite comme monument historique : le Château de Roussillon ! Qui dit lieu exceptionnel, dit artistes exceptionnels :

NAKADIA • DORDEBLANC • FRED BAENA • MYTAR • JOAN JHORT • ∆LLON • BLACKBASS • VINCENT R • BKBC • MORGANCITO Nous avons pris soin de sélectionner une superbe palette d’artistes éclectiques, venant de Berlin, Dubai, Barcelone, Montpellier, Toulouse et bien sur du Lot ! Chacun d’entre eux vous fera voyager dans son univers musical respectif, instaurant une énergie et atmosphère authentique tout au long de l’événement. Dans son cadre enchanteur et complètement insolite, Undergrange ouvrira les portes du château pour un festival à thème médiéval avec:

* 1 scène extérieure dans une des cours du château

* 1 scène intérieure dans la cave du château

Un service de traiteur avec un menu spécialement concocté par notre Chef cuisinier local sera également disponible sur place. Date et horaires : 16h – 07h • Samedi 25 Juin 2022

Adresse : Château de Roussillon, 46090 Saint-Pierre-Lafeuille

Lien pour la billetterie : www.undergrange.com/billeterie/

Contact officiel : undergrangefestival@gmail.com ©rêvefestival

Saint-Pierre-Lafeuille

dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Saint-Pierre-Lafeuille Autres Lieu Saint-Pierre-Lafeuille Adresse Ville Saint-Pierre-Lafeuille lieuville Saint-Pierre-Lafeuille Departement Lot

Saint-Pierre-Lafeuille Saint-Pierre-Lafeuille Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pierre-lafeuille/

Rêve Festival Saint-Pierre-Lafeuille 2022-06-25 was last modified: by Rêve Festival Saint-Pierre-Lafeuille Saint-Pierre-Lafeuille 25 juin 2022 Lot Saint-Pierre-Lafeuille

Saint-Pierre-Lafeuille Lot