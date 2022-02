RÊVE ÉTERNEL ICAM Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

L’association « Les 111 des Arts Lille » vous propose un grand spectacle caritatif : ### « Souvenir d’un rêve éternel » créé par une jeune troupe lilloise : + de 30 artistes sur scène : Circassiens, danseurs, musiciens, comédiens et même un mentaliste ! Une Belle Soirée Caritative orchestrée par les étudiants Max, Raphael, Jeanne, Félix, Sacha, etc … avec dans le cœur leur amie Joséphine ❤️ & créée au profit de notre association : l’intégralité de l’argent collecté sera reversée à la Recherche contre les cancers des enfants, adolescents et jeunes adultes ❤️ Grand Spectacle Caritatif ICAM Lille 4 Rue Auber 59000 Lille Lille Vauban-Esquermes Nord

