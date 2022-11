Rêve d’une nuit de Noël Dorlisheim Dorlisheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Dorlisheim

Rêve d’une nuit de Noël Dorlisheim, 16 décembre 2022, Dorlisheim. Rêve d’une nuit de Noël

103-105 Grand’Rue Dorlisheim Bas-Rhin

2022-12-16 19:30:00 – 2022-12-17 Dorlisheim

Bas-Rhin Dorlisheim Spectacle son et lumières réalisé et mis en scène par Patrick Munch avec l’ensemble du groupe folklorique Arts et Loisirs de Dorlisheim, Molsheim et Environs et interprété par les jeunes du groupe. Les membres du groupe vous invitent à passer un moment de joie et de plaisir, dans un cadre magique et féerique, retraçant la fête de Noël dans la tradition. A l’issue du spectacle, vin chaud et männele sont proposés. Spectacle son et lumière autour des valeurs ancestrales de Noël +33 3 88 38 44 91 Dorlisheim

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Dorlisheim Autres Lieu Dorlisheim Adresse 103-105 Grand'Rue Dorlisheim Bas-Rhin Ville Dorlisheim lieuville Dorlisheim Departement Bas-Rhin

Dorlisheim Dorlisheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dorlisheim/

Rêve d’une nuit de Noël Dorlisheim 2022-12-16 was last modified: by Rêve d’une nuit de Noël Dorlisheim Dorlisheim 16 décembre 2022 103-105 Grand'Rue Dorlisheim Bas-Rhin Bas-Rhin Dorlisheim

Dorlisheim Bas-Rhin