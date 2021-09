RÊVE DE SWING – THELONIOUS CAFE JAZZ CLUB Thélonious Café Jazz Club, 22 octobre 2021, Bordeaux.

“Dans la pur tradition du style, un violon, magnifiquement maîtrisé par Marius, romantique, énergique, plus rien ne pèse, une guitare donne le change, piquante, véloce, Geoffroy contre pointe avec volupté. Une assise rythmique implacable pour un terrain de jeu ou se mêlent les standards de Django Reinhardt et Stéphane Grappeli, tel que Minor swing, Nuages… Les tempos “up” de musiques tziganes et autres ” Otchi tchornia” magnifiquement chantés par Marius et son accent charismatique. Fermez les yeux, vous y êtes, à taper du pied sans même y penser.” [https://youtu.be/xULrSgaSc_I](https://youtu.be/xULrSgaSc_I) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ INFOS PRATIQUES Toutes conditions sous réserve des mesures sanitaires ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ => Entrée du Thélonious : 8€ (participation concert) – 6€ adhérents [At] – => Bar / Bar à vin / Tapas / Plats à la carte Vin au verre : à partir de 4,5€ Météor Lager : Demi 4€ / Pinte 7€ Tapas à partir de 8€ Plats à partir de 18€ Infos et réservations table tapas et restaurant : 06 85 99 32 42 THELONIOUS CAFE JAZZ CLUB 18 rue Bourbon 33300 Bordeaux – Les Chartrons Accès Ⓣ Tram B : Arrêts Cité du Vin ou Les Hangars Ⓑ Bus 7, 32, 45 : Arrêt Cité du Vin Ⓥ Vcub : Arrêt “les Hangars” ou “Bassin à flot” Parking “Quai des Marques” à 50m (Quai de Bacalan, Bordeaux) (7€ max pour la soirée)

