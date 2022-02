Rêve de swing Thélonious Café Jazz Club Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Rêve de swing

Thélonious Café Jazz Club, le samedi 12 février à 20:30

Thélonious Café Jazz Club, le samedi 12 février à 20:30

Une assise rythmique implacable pour un terrain de jeu ou se mêlent les standards de Django Reinhardt et Stéphane Grappeli, tel que Minor swing, Nuages… Les tempos « up » de musiques tziganes et autres » Otchi tchornia » magnifiquement chantés par Marius et son accent charismatique. Fermez les yeux, vous y êtes, à taper du pied sans même y penser. »

8€ / 6€

Swing manouche et tzigane avec Marius Turjanski Thélonious Café Jazz Club 18 rue bourbon Bordeaux Bordeaux Maritime Gironde

