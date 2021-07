RÊVE DE PIERRES | Cie La Tortue Le Carré Blanc – Spectacle, 15 octobre 2021, Tinqueux.

RÊVE DE PIERRES | Cie La Tortue

Le Carré Blanc – Spectacle, le vendredi 15 octobre à 18:30

**A partir de pierres amassées, le Facteur Cheval a bâti son Palais Idéal. A partir de cette œuvre incroyable, la compagnie La Tortue a bâti un très beau spectacle fondé sur le rêve et l’émerveillement.** 1 brouette, 2 mains, 34 ans de travail, 9 000 journées, 65 000 heures d’heureux labeur… Le courage fou du Facteur Cheval poursuivant son rêve et le réalisant seul a guidé la compagnie La Tortue qui lui rend hommage à travers trois créations dont voici la première. Si vous ne connaissez pas la kora, vous allez faire la découverte de cet instrument africain à long manche et calebasse tendue de peau dont Delphine Noly sait tirer les sons et les notes qui entrent dans l’histoire. Une histoire poétique racontée ou chantée avec Xavier Clion aux enfants qui, un jour, bâtiront à leur tour leur propre monde. **Spectacle accueilli en partenariat avec Nova Villa dans le cadre du festival Méli’Môme** _Jeu et manipulation : Delphine Noly / Xavier Clion – Idée originale, composition musicale et chant : Delphine Noly – Mise en scène, écriture et scénographie des sculptures : Anne Marcel – Scénographie de la structure et création lumière : Simon Chapellas – Construction et réalisation de la structure : Frank Oettgen / Chloé Bucas – Régie plateau et lumière : Alice Huc – Illustratrice : Lauranne Quentric_

4 à 8 €

A partir de pierres amassées, le Facteur Cheval a bâti son Palais Idéal. A partir de cette œuvre incroyable, la compagnie La Tortue a bâti un très beau spectacle fondé sur le rêve et l’émerveillement.

Le Carré Blanc – Spectacle Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T18:30:00 2021-10-15T19:15:00