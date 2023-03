Ateliers ouverts sur RDV avec démonstrations Reve de Bagages, 1 avril 2023, Haguenau.

Ateliers ouverts sur RDV avec démonstrations 1 et 2 avril Reve de Bagages

Nous vous accueillerons, au sein de nos ateliers de restauration et création de malles, pour vous faire découvrir les trésors des bagages entre 1850 et 1960. Contactez-nous pour prendre RDV.

Nous serons là pour vous montrer des gestes de notre artisanat, des malles en cours de restauration ou conception, les étapes de travail, vous serez plongés dans notre univers de restauration, pour vous faire voyager dans le temps.

Nous vous mettons le lien de nos vidéos Youtube pour vous donner un aperçu :

https://www.youtube.com/@malleencoin/videos

A très bientôt

Reve de Bagages 5 rue st Exupery, 67500 Haguenau Haguenau 67500 Marienthal Bas-Rhin Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

Malles bagages

Atelier Rolland