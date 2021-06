REVE D’AMAZONIE Pornic, 1 août 2021-1 août 2021, Pornic.

REVE D’AMAZONIE 2021-08-01 – 2021-08-31 Place d’Eglise Maison du Chapitre

Pornic Loire-Atlantique

Depuis une soixantaine d’années, Alain Thomas imagine des contrées paradisiaques dont des jardins luxuriants inspirés de la forêt amazonienne et peuplés d’animaux et d’oiseaux extraordinaires. Cette nouvelle exposition de l’artiste sur Pornic est constituée d’un ensemble d’œuvres au format intimiste mais à la charge poétique puissante et singulière.

Site : www.alain-thomas.com

Peintre au Jardin d’Eden, Alain Thomas est reconnu comme le chef de file de la peinture dite naïve-primitive.

galerie.oiseau@orange.fr +33 6 70 83 98 93

Peintre au Jardin d’Eden, Alain Thomas est reconnu comme le chef de file de la peinture dite naïve-primitive.

Depuis une soixantaine d’années, Alain Thomas imagine des contrées paradisiaques dont des jardins luxuriants inspirés de la forêt amazonienne et peuplés d’animaux et d’oiseaux extraordinaires. Cette nouvelle exposition de l’artiste sur Pornic est constituée d’un ensemble d’œuvres au format intimiste mais à la charge poétique puissante et singulière.

Site : www.alain-thomas.com

dernière mise à jour : 2021-06-17 par