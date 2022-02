Revanche Marseille 2e Arrondissement, 4 mai 2022, Marseille 2e Arrondissement.

Revanche salle de Lenche 2 Place de Lenche Marseille 2e Arrondissement

2022-05-04 – 2022-05-06 salle de Lenche 2 Place de Lenche

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Marjorie Fabre

Marie Provence

Compagnie 7e Ciel



Avec la mise en scène de ce texte fort à l’écriture vive de Marjorie Fabre, Marie Provence effectue un retour énergique auprès du jeune public. Ensemble, elles offrent aux rejeté·e·s et aux dominé·e·s de la première heure l’occasion de prendre leur Revanche.



Tom ne supporte plus qu’un groupe d’élèves impose sa loi et fasse régner la terreur dans l’établissement. Accompagné de ses camarades, les boucs émissaires, ils vont s’unir avec un seul objectif : quitter leur statut de victime pour endosser celui du héros. Tel est pris qui croyait prendre.



Enthousiasmée par son rythme dynamique et son suspens, Marie Provence s’empare de ce récit autour d’une problématique partagée par des milliers de jeunes. Dans le décor d’un vestiaire de gymnase, les cinq comédien·ne·s déploient avec énergie le texte et portent avec brio les costumes des dix-neuf personnages qui composent l’intrigue.



Dans la cour d’école les rôles s’inversent pour une pièce jubilatoire, sans leçon de morale, amusante et décomplexée.

Un texte fort à l’écriture vive de Marjorie Fabre, Marie Provence effectue un retour énergique auprès du jeune public. Ensemble, elles offrent aux rejeté·e·s et aux dominé·e·s de la première heure l’occasion de prendre leur Revanche.

Marjorie Fabre

Marie Provence

Compagnie 7e Ciel



Avec la mise en scène de ce texte fort à l’écriture vive de Marjorie Fabre, Marie Provence effectue un retour énergique auprès du jeune public. Ensemble, elles offrent aux rejeté·e·s et aux dominé·e·s de la première heure l’occasion de prendre leur Revanche.



Tom ne supporte plus qu’un groupe d’élèves impose sa loi et fasse régner la terreur dans l’établissement. Accompagné de ses camarades, les boucs émissaires, ils vont s’unir avec un seul objectif : quitter leur statut de victime pour endosser celui du héros. Tel est pris qui croyait prendre.



Enthousiasmée par son rythme dynamique et son suspens, Marie Provence s’empare de ce récit autour d’une problématique partagée par des milliers de jeunes. Dans le décor d’un vestiaire de gymnase, les cinq comédien·ne·s déploient avec énergie le texte et portent avec brio les costumes des dix-neuf personnages qui composent l’intrigue.



Dans la cour d’école les rôles s’inversent pour une pièce jubilatoire, sans leçon de morale, amusante et décomplexée.

salle de Lenche 2 Place de Lenche Marseille 2e Arrondissement

dernière mise à jour : 2021-10-22 par