Moi & Mes Enfants propose un atelier enrichissant et ludique : un atelier dédié aux enfants autour de la réussite éducative Un atelier pour soulager les parents & aider les enfants. Moi & Mes Enfants met en place un temps d’apprentissage en parallèle de l’atelier de socio-esthétique du samedi ! Le week-end c’est toujours la course, les devoirs sont toujours un poids tant pour les parents que les enfants… Moi & Mes Enfants souhaite faciliter votre quotidien & celui de vos enfants ! Au programme ? On vous propose un temps dédié d’aide aux devoirs, dans une ambiance informelle et conviviale !

Ou un cours d'anglais adapté à chacun.e, pour les plus petits & les plus grands ! Cet atelier est proposé en parallèle de l'atelier de socio-esthétique, vous pouvez donc vous inscrire à un atelier dédié aux parents tout en ayant une activité ludo-éducative pour votre enfant en simultané. Sachez que les inscriptions sont obligatoires, tant pour la socio-esthétique que pour l'atelier d'anglais & aide aux devoirs. Profitez de notre nouveau rendez-vous incontournable du samedi matin, Chez Moi & Mes Enfants le Tiers-lieu ! Nous vous attendons nombreux !

