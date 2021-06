Paris La Maison du Film Paris Réussir sa self-tape La Maison du Film Paris Catégorie d’évènement: Paris

Réussir sa self-tape La Maison du Film, 19 novembre 2021-19 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 19 novembre 2021

de 9h à 17h

payant

Un atelier d’une journée. En visioconférence ou en présentiel en fonction de la situation sanitaire. Une journée pour apprendre à réussir sa self-tape, c’est-à-dire filmer correctement sa propre audition pour l’envoyer à la personne en charge du casting. C’est un outil à double tranchant, car une fois la self-tape envoyée, vous n’avez pas d’autre chance. Entre techniques à adopter et écueils à éviter, cet atelier vous donnera les clés pour réussir votre self-tape. Objectifs Savoir distinguer une vidéo réussie d’une vidéo ratée et être critique envers son propre jeu.

Maîtriser les codes de présentation et de communication propres à la self-tape : où la filmer, comment se placer, quels cadre/éclairage/ambiance avoir

Connaître et choisir le bon matériel à utiliser selon l’environnement / le cadre

Identifier et répondre aux attentes des directeur·trice·s de casting. Animations -> Atelier / Cours La Maison du Film 10 passage de Flandre Paris 75019 Contact :Maison du Film 0140344300 formation@maisondufilm.com https://maisondufilm.com/ https://www.facebook.com/maisondufilm/ https://twitter.com/maisondufilm?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor Animations -> Atelier / Cours Cinéma

Date complète :

2021-11-19T09:00:00+01:00_2021-11-19T17:00:00+01:00

« Emma Forever » de Léo Fontaine – One Out Productions.

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu La Maison du Film Adresse 10 passage de Flandre Ville Paris lieuville La Maison du Film Paris