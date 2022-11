Réussir nos rapports de forces politiques HOBA, 17 novembre 2022, Paris.

Le jeudi 17 novembre 2022

de 19h00 à 21h00

. gratuit

Cette conférence s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent agir et obtenir des résultats à travers leurs actions.

Elle est le fruit de 10 années d’expériences militantes et un condensé de 6 années d’enseignements en communication politique à l’université Paris Cergy.

A propos de désobéissance fertile :

La désobéissance fertile est un mouvement dont la volonté absolue est de préserver les êtres vivants et de régénérer les écosystèmes lorsque ces derniers ont été dégradés ; cela par tous les moyens.

La désobéissance fertile vise ainsi à créer de nouveaux systèmes au sein desquels l’espèce humaine cohabite durablement avec les autres espèces vivantes et forme avec elles un ensemble harmonieux.

À travers la désobéissance fertile, nous proposons à chacun.e de devenir les gardiens des vivants : de toutes les espèces qui se font massacrer, de tous les cours d’eau qui se font polluer et de toutes les ressources qui se font piller ; nous nous engageons à empêcher par tous les moyens que ces exterminations continuent.

L’enjeu, à travers ce mouvement, est de montrer qu’il nous est possible de donner de la noblesse à nos existences en concentrant nos forces et nos actions à la protection et au maintien de la vie sous toutes ses formes.

Entrée sur inscription, prix libre ! / 19h-21h

HOBA 43 45 Rue Bernard Buffet 75017 Paris

