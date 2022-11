Réussir à tout prix : nos adolescents sous pression Bibliothèque Vaugirard Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Réussir à tout prix : nos adolescents sous pression Bibliothèque Vaugirard, 24 novembre 2022, Paris. Le jeudi 24 novembre 2022

de 19h15 à 21h15

. gratuit

Rencontre-échanges entre parents animée par Marie Canavesio, psychologue clinicienne Rencontre organisée en partenariat avec l’Ecole des Parents et des Educateurs d’Ile de France et l’APCIS accueil portail octobre 2018 Accueil Bibliothèque Vaugirard 154 rue Lecourbe 75015 Paris Contact : https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/ 01 48 28 77 42 bibliotheque.vaugirard@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Vaugirard/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Vaugirard/

Ecole des parents et des éducateurs

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Vaugirard Adresse 154 rue Lecourbe Ville Paris lieuville Bibliothèque Vaugirard Paris Departement Paris

Bibliothèque Vaugirard Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Réussir à tout prix : nos adolescents sous pression Bibliothèque Vaugirard 2022-11-24 was last modified: by Réussir à tout prix : nos adolescents sous pression Bibliothèque Vaugirard Bibliothèque Vaugirard 24 novembre 2022 Bibliothèque Vaugirard Paris Paris

Paris Paris