Paris Lycée professionnel Maria Deraismes Paris REUNIONS D’INFORMATIONS: FORMATION D’ANIMATEUR SOCIOCULTURELLE Lycée professionnel Maria Deraismes Paris Catégorie d’évènement: Paris

REUNIONS D’INFORMATIONS: FORMATION D’ANIMATEUR SOCIOCULTURELLE Lycée professionnel Maria Deraismes, 19 mars 2021-19 mars 2021, Paris. REUNIONS D’INFORMATIONS: FORMATION D’ANIMATEUR SOCIOCULTURELLE

Lycée professionnel Maria Deraismes, le vendredi 19 mars à 08:00

DECOUVERTE DES METIERS DE L’ANIMATION SOCIOCULTURELLE —————————————————– ### Nous organisons actuellement des reunions d’informations pour notre prochaine session de formation: **La formation « Parcours d’accès à la Qualification : découverte des métiers de l’animation socioculturelle » financée par le Conseil Régional Ile de France** **se déroulera du 03/05/2021 au 07/07/2021** **OBJECTIFS** * Découverte des métiers de l’animation socioculturelle pour confirmer ou infirmer un projet professionnel dans le secteur. * Découverte de l’environnement professionnel de l’animation. * Préparation aux tests d’exigence préalables à l’entrée en formation certifiante : _formation aux premiers secours et acquisition d’une expérience professionnelle dans le secteur de l’animation._ Afin de préparer le recrutement pour notre formation nous organisons plusieurs réunions d’information. Pour participer, les candidats intéressés doivent absolument transmettre leur candidature **_(CV et lettre de motivation actualisés)_** à Mme.**Filipa PATRIARCA** à l’adresse suivante : [**[greta.animation@ac-paris.fr](mailto:greta.animation@ac-paris.fr)**](mailto:greta.animation@ac-paris.fr) Nos prochaines dates de réunions d’information qui seront suivies de tests écrits : * **Le mercredi 31/03/2021 de 14h à 17h** * **Le mercredi 07/04/2021 de 14h à 17h** Parcours d’accès à la qualification: découverte des métiers de l’animation socioculturelle Lycée professionnel Maria Deraismes 19 rue Maria Deraismes 75017 Paris Paris Paris 17e Arrondissement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-19T08:00:00 2021-03-19T23:59:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Lycée professionnel Maria Deraismes Adresse 19 rue Maria Deraismes 75017 Paris Ville Paris