Réunion sur l’ouverture d’une école Diwan Le Point Clé (Centre Social du Douet) Saint-Sébastien-sur-Loire Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Réunion sur l’ouverture d’une école Diwan Le Point Clé (Centre Social du Douet), 16 mars 2022, Saint-Sébastien-sur-Loire. 2022-03-16

Horaire : 18:00

Gratuit : oui Renseignements : 06 15 24 12 10 – lemassonnicolas@hotmail.com Réunion d’information pour l’ouverture d’une école Diwan à Saint-Sébastien-sur-Loire. Dans le cadre du Mois du Breton et du Gallo en Loire-Atlantique (mars 2022) Le Point Clé (Centre Social du Douet) adresse1} Saint-Sébastien-sur-Loire 44230

Bienvenue / Degemer Mat !

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Le Point Clé (Centre Social du Douet) Adresse 3 Allée du Six Juin 1944 Ville Saint-Sébastien-sur-Loire lieuville Le Point Clé (Centre Social du Douet) Saint-Sébastien-sur-Loire Departement Loire-Atlantique

Le Point Clé (Centre Social du Douet) Saint-Sébastien-sur-Loire Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-sebastien-sur-loire/

Réunion sur l’ouverture d’une école Diwan Le Point Clé (Centre Social du Douet) 2022-03-16 was last modified: by Réunion sur l’ouverture d’une école Diwan Le Point Clé (Centre Social du Douet) Le Point Clé (Centre Social du Douet) 16 mars 2022 Le Point Clé (Centre Social du Douet) Saint-Sébastien-sur-Loire Nantes

Saint-Sébastien-sur-Loire Loire-Atlantique