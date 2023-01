Réunion publique sur l’extinction de l’éclairage public Le Russey Le Russey Le Russey Catégories d’Évènement: Doubs

Expérimentation de l'extinction de l'éclairage public : RÉUNION PUBLIQUE d'information et de concertation le

jeudi 19 janvier 2023 à 20h00 [Annexe de la Salle des Fêtes] La commune du Russey s’engage, en partenariat avec le Parc Naturel Régional du Pays Horloger (PNR), dans une phase d’expérimentation de l’extinction de l’éclairage public de minuit à 5 heures, à l’échelle du quartier résidentiel des Rondeys.

Cette expérimentation se déroulera du 1er au 28 février 2023.

L'extinction nocturne de l'éclairage public, pratiquée aujourd'hui en France avec succès dans plus de 12 000 communes, a pour but de générer d'importantes économies d'énergies et de réduire les impacts négatifs sur l'environnement et la santé.

