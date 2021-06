Loire-Atlantique, Nantes Réunion publique sur le projet de renouvellement urbain de la Route de Vannes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Réunion publique sur le projet de renouvellement urbain de la Route de Vannes, 30 juin 2021-30 juin 2021, . 2021-06-30

Horaire : 18:00 20:00

Gratuit : non D’une route à de nouveaux quartiers de ville à réinventer En présence de Pascal Pras et Fabrice Roussel, Vice-présidents de Nantes Métropole, Bertrand Affilé, Maire de Saint-Herblain, Jean-Sébastien Guitton, Maire d’Orvault. Rendez-vous à cette réunion publique pour découvrir les grandes intentions du renouvellement de la Route de Vannes et des informations sur la concertation. Le mercredi 30 juin de 18h à 20h Lieu : L’Odyssée, Bois Cesbron, 44700 Orvault Comment s’y rendre ? En voiture : périphérique nord, sortie 36 « Porte d’Orvault », direction Orvault (410 places de stationnement dont 7 réservées aux personnes à mobilité réduite)En bus : Ligne 89, arrêt « Le Bois Cesbron »À vélo

