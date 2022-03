Réunion publique sur le devenir de la place Vialolle Château Birgnon Carbon-Blanc Catégories d’évènement: Carbon-Blanc

La Ville organise une réunion publique “sur le devenir de la Place Vialolle” (place de l’ancien foyer municipal) le mercredi 23 mars à 20h au Château Brignon (9 rue San Martin de Valdeiglesias). Réunion publique sur le devenir de la place Vialolle Château Birgnon 5 rue San Martin de Valdeiglesias, Carbon-Blanc Carbon-Blanc Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-23T20:00:00 2022-03-23T22:30:00

