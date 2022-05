Réunion publique sur l’arrivée de la Fibre optique Espace Culturel du Doué Cugand Catégories d’évènement: Cugand

Vendée

Réunion publique sur l’arrivée de la Fibre optique Espace Culturel du Doué, 19 mai 2022, Cugand. Réunion publique sur l’arrivée de la Fibre optique

Espace Culturel du Doué, le jeudi 19 mai à 19:00

Alain LEBOEUF, Président de Vendée Numérique, Antoine CHEREAU, Président de la Communauté de Communes Terres de Montaigu et Cécile BARREAU, Maire de Cugand vous invitent à la réunion publique présentant le déploiement de la fibre FttH à l’Espace Culturel du Doué à Cugand, le jeudi 19 mai 2022 à 19h.

Entrée libre

La réunion publique présentant le déploiement de la fibre FttH aura lieu à l’Espace Culturel du Doué à Cugand le 19 mai 2022 à 19h. Espace Culturel du Doué Rue du Président Auguste Durand, 85610 Cugand Cugand Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-19T19:00:00 2022-05-19T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cugand, Vendée Autres Lieu Espace Culturel du Doué Adresse Rue du Président Auguste Durand, 85610 Cugand Ville Cugand lieuville Espace Culturel du Doué Cugand Departement Vendée

Espace Culturel du Doué Cugand Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cugand/

Réunion publique sur l’arrivée de la Fibre optique Espace Culturel du Doué 2022-05-19 was last modified: by Réunion publique sur l’arrivée de la Fibre optique Espace Culturel du Doué Espace Culturel du Doué 19 mai 2022 Cugand Espace Culturel du Doué Cugand

Cugand Vendée