Suite au déménagement du rectorat porte de Valenciennes, l’Etat a pris la décision de déconstruire les locaux au profit d’un parc d’1 hectare. Au programme de cette réunion, la présentation des différentes étapes de déconstruction ainsi que les aménagements à venir au sein du parc. De nouvelles ambitions pour le quartier, de nouvelles activités et pratiques qui vont contribuer à la vie du quartier. Un aspect environnemental sera abordé avec le développement de la biodiversité en valorisant la verdure existante et en créant de nouveaux espaces de nature. **Le nombre de places est limité.**

Le Vieux-Lille se métamorphose pour améliorer votre cadre de vie et transforme son ancien site du rectorat ! La halle aux sucres rue de l’entrepôt 59000 Lille Lille Vieux-Lille Nord

