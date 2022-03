Réunion publique sur la biodiversité Salle des fêtes Jules Ferry, 24 mars 2022, Dangé-Saint-Romain.

En réponse à un appel à projets régional “Nature et transition”, Gérépi,gestionnaire de la réserve du Pinai, la Ligue de protection des oiseaux et Vienne Nature viennent d’être missionnés par Grand Châtellerault pour mener un **travail de cartographie des continuités** écologiques à l’échelle des communes de l’agglomération. À partir du recensement et de l’évaluation de leur état écologique, Gérépi va piloter des **chantiers de plantation de haies** le long de ces chemins. Ces chantiers sont financés par la Région, le département et Grand Châtellerault.16 communes de l’agllomération sont intéressées par cette opération et vont planter des haies le long de leurs chemins d’ici à la fin de 2022. En partenariat avec Gérépi, l, Grand Châtellerault organise une **réunion sur la biodiversité**, **samedi 24 mars** à 18h à Dangé-Saint-Romain. Une table ronde y est programmée avec la participation de : * Gérépi * la Chambre d’agriculutre * un élu de Grand Châtellerault * un agriculteur Cet événement est organisé avec le soutien de la Chambre d’agriculture et du SIVAM, en partenariat avec Gérépi.

Entrée libre

Comprendre la fonction écologique des haies

Salle des fêtes Jules Ferry rue Saint Romain 86220 dangé saint Romain Dangé-Saint-Romain Vienne



